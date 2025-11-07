“Musicadonna”: quattro giorni speciali a Viggiano con l’Arpista Giapponese Anju Sato. I dettagli

Tutto pronto all’interno della meravigliosa cornice della Città dell’Arpa e della Musica per la rassegna concertistica e di formazione dal titolo “MusicaDonna”.

L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Viggiano, in Collaborazione con l’Associazione Arpa Viggianese e l’Associazione Italiana dell’Arpa.

Protagonista speciale di queste quattro giornate di approfondimento musicale e formazione artistica sarà l’Arpista Giapponese Anju Sato.

Si tratta di un’artista di dimensione internazionale che può vantare numerosi successi: si ricordano in particolar modo il primo premio nella sezione archi dello Yokohama International Music Competition e il Grand Prix of Modern Music al Manhattan International Competition.

In vista dell’inizio dell’evento, esprime particolare soddisfazione l’Assessore alla Cultura del Comune di Viggiano Vincenza Pugliese:

“Questo Workshop rappresenta un appuntamento innovativo e un’occasione da non perdere per tutti gli studenti della Scuola dell’Arpa Popolare Viggianese.

Avere l’opportunità di frequentare tre appuntamenti formativi con una musicista di fama internazionale come Anju Sato significa cogliere pienamente il senso della propria crescita umana, culturale e artistica. Pertanto l’invito che rivolgo alle ragazze ed ai ragazzi è quello di iscriversi e partecipare numerosi a tutte le iniziative in programma.

E’ opportuno ribadire, inoltre, che questo progetto musicale e di formazione dal titolo MusicaDonna vuole offrire, attraverso il contributo di qualità di una grande artista, uno spunto di riflessione in merito alla condizione femminile all’interno del panorama artistico e musicale.

Ad ogni modo, queste quattro giornate si inseriscono in un contesto più ampio che vedrà un seguito importante anche grazie ad un nuovo evento che abbiamo in programma per la giornata di 25 novembre prossimo.

In quell’occasione, proporremo un approfondimento sulla figura di Aida Salvi.

Vogliamo ricordare, infine, che ancora una volta tutte le attività didattiche previste saranno accessibili a titolo gratuito grazie al non scontato impegno di matrice economica, organizzativa e di promozione a cura dell’Amministrazione Comunale di Viggiano.”

Le attività avranno inizio domani, sabato 8 novembre alle ore 16 e si protrarranno fino a martedì 11 novembre.

Di seguito il programma dettagliato:

SABATO 8 NOVEMBRE – Villa del Marchese Sanfelice Workshop di formazione musicale con Anju Sato. Dalle ore 16 alle ore 19

DOMENICA 9 NOVEMBRE – Villa del Marchese Sanfelice – Concerto di Anju Sato. Inizio alle ore 18

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE – Villa del Marchese Sanfelice Workshop di formazione musicale con Anju Sato. Dalle ore 16 alle ore 19

MARTEDI’ 11 NOVEMBRE – Villa del Marchese Sanfelice Workshop di formazione musicale con Anju Sato. Dalle ore 16 alle ore 19

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3283759486.