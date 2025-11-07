Potenza e provincia: un aiuto alle donne e alle ragazze che vivono situazioni di disagio o marginalità sociale. Questa l’iniziativa

È stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e l’Associazione “L’Ultima Luna”, rappresentata dal presidente Bruno Laurita.

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere azioni condivise a tutela dei diritti delle persone fragili, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze che vivono situazioni di disagio o marginalità sociale.

Fondata nel 2017, l’Associazione L’Ultima Luna opera da anni nel territorio lucano impegnandosi nella salvaguardia dei diritti delle persone più vulnerabili, dei loro familiari e di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà.

Attraverso progetti di inclusione, attività di supporto psicologico e iniziative di sensibilizzazione, l’associazione si è affermata come un punto di riferimento per chi cerca ascolto, accoglienza e sostegno.

Con la sottoscrizione di questo protocollo, la Consigliera di Parità e L’Ultima Luna intendono rafforzare la rete territoriale di protezione e promozione dei diritti, attivando sinergie e percorsi condivisi per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione per l’inclusione sociale.

Ha dichiarato Simona Bonito:

“La collaborazione con L’Ultima Luna rappresenta un passo importante per costruire una comunità che abbia uno sguardo attento alle genere e ai bisogni delle donne.

Il nostro intento è mettere in rete le energie, le esperienze e le competenze ci consente di offrire risposte più efficaci a chi vive situazioni di fragilità, con un’attenzione particolare alle donne che rischiano di essere lasciate indietro.”

Ha aggiunto Bruno Laurita:

“L’accordo con la Consigliera di Parità nasce da una visione comune: quella di una società capace di riconoscere e tutelare i diritti di tutti, soprattutto di chi attraversa momenti di difficoltà. Insieme vogliamo costruire percorsi di speranza, autonomia e rinascita.”

Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, percorsi formativi e attività di orientamento al lavoro, in linea con gli obiettivi condivisi di promuovere pari opportunità, rispetto, inclusione e dignità per ogni persona.

Con questo accordo, la Consigliera di Parità Simona Bonito e l’Associazione L’Ultima Luna ribadiscono l’impegno comune a mettere al centro le persone, a partire dalle donne, come protagoniste del cambiamento sociale e della costruzione di una comunità più giusta e solidale.