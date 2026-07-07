Occupazione femminile: “Basilicata in vetta”. Le parole di Bardi

La Basilicata accelera sul lavoro e si posiziona tra le regioni leader in Italia per la crescita dell’occupazione femminile.

Gli ultimi dati Istat, analizzati dal Sole 24 Ore, certificano che negli ultimi tre anni il territorio lucano ha registrato un incremento del tasso di occupazione delle donne nettamente superiore alla media nazionale, conquistando la testa della classifica insieme a Abruzzo, Umbria, Sardegna, Liguria e Sicilia.

Un risultato che il Presidente della Regione, Vito Bardi, definisce come la conferma numerica di una profonda trasformazione in atto nel tessuto produttivo locale, capace finalmente di reagire ai ritardi storici del Mezzogiorno.

Sottolinea Bardi:

“Essere in testa alla classifica per il dinamismo del mercato del lavoro femminile è un segnale di profonda vitalità del nostro tessuto produttivo e sociale.

Sappiamo bene che il punto di partenza scontava divari strutturali, ed è esattamente lì che abbiamo voluto incidere.

Questo balzo in avanti ci dice che la rotta è quella giusta”.

Per il Presidente della Regione la lettura di questi numeri va oltre la semplice statistica:

“Ogni punto percentuale di occupazione femminile in più in Basilicata significa autonomia economica per le nostre donne, stabilità per le famiglie e un argine concreto allo spopolamento dei nostri comuni.

Un mercato del lavoro che include e valorizza le donne è un mercato più moderno, competitivo e attrattivo.

Il nostro compito ora è consolidare questo trend positivo.

Non basta che le donne entrino nel mondo del lavoro.

Dobbiamo continuare a investire con forza sul welfare, sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e sul supporto all’autoimprenditorialità, affinché questa crescita diventi una svolta strutturale per il futuro della Basilicata”.