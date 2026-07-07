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Comuni Ricicloni: in provincia di Potenza i Comuni lucani più virtuosi nella raccolta dei rifiuti! La classifica

7 Luglio 2026

Il rapporto 2026 di “Comuni Ricicloni”, curato da Legambiente, premia nove municipi della Basilicata per l’ottima gestione dei rifiuti.

Questo riconoscimento valorizza l’impegno di cittadini e amministrazioni nel favorire il riciclo e nel comprare beni e servizi realizzati con materiali recuperati.

L’iniziativa di Legambiente punta a stimolare il dialogo tra le comunità per migliorare la raccolta differenziata, base essenziale per lo sviluppo dell’economia circolare in Italia.

I piccoli Comuni virtuosi lucani (sotto i 5.000 abitanti) sono:

  • Anzi;
  • Brindisi Montagna;
  • Fardella;
  • Filiano;
  • Ripacandida;
  • Sant’Angelo Le Fratte;
  • Spinoso;
  • Trecchina;
  • Vietri di Potenza.

Di seguito la tabella con i dettagli.