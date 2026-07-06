Potenza, concerto gratuito in Piazza Matteotti. L’appuntamento

Prosegue il cartellone di “Note alle Stelle” con un appuntamento di grande prestigio in programma lunedì 6 luglio, alle ore 20:30 in Piazza Matteotti.

A esibirsi saranno Jasmine Furlotti (voce) e Marco Masi (pianoforte), protagonisti di un concerto dedicato alle più grandi icone del pop e del soul internazionale.

Il pubblico potrà emozionarsi con i successi di Whitney Houston, Céline Dion, Alicia Keys, Michael Bublé e di altri artisti che hanno scritto pagine indimenticabili della musica mondiale.

Jasmine Furlotti è una delle voci emergenti più interessanti del panorama italiano. Ha conquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione al talent “Like a Star”, dove si è distinta per le sue straordinarie interpretazioni di Whitney Houston, mettendo in luce una vocalità potente ed elegante.

Al pianoforte ci sarà Marco Masi, musicista, produttore artistico e ideatore del progetto Divas, nato per rendere omaggio alle grandi interpreti della musica internazionale attraverso arrangiamenti ricercati e uno spettacolo di grande impatto emotivo.

L’evento è organizzato dal Comune di Potenza in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale, nell’ambito della rassegna “Note alle Stelle”, che anima l’estate cittadina con appuntamenti musicali di qualità.

L’ingresso è gratuito.

Saranno disponibili posti a sedere fino a esaurimento delle sedie.

Un’occasione speciale per vivere una serata di grande musica sotto le stelle, lasciandosi trasportare dalle melodie e dalle emozioni dei più celebri successi del pop e del soul internazionale.