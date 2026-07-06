Potenza, nuove linee guida per le politiche giovanili

Il Comune di Potenza presenterà ufficialmente l’adozione delle Linee Guida ANCI sulla Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) e l’avvio del percorso di affiancamento con ANCI per l’implementazione dello strumento nelle politiche comunali.

La conferenza stampa si terrà martedì 7 luglio, alle ore 16, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti della deliberazione di Giunta avente a oggetto: Adozione delle Linee Guida ANCI per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), definizione delle modalità di consultazione e partecipazione giovanile e avvio del percorso di implementazione della VIG nell’ambito delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche comunali.

Interverranno il sindaco Vincenzo Telesca, la consigliera comunale Micaela Triunfo, proponente dell’iniziativa e dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, l’assessore alle Politiche giovanili Federica D’Andrea, l’assessore alla Programmazione Loredana Costanza e Simona Elmo, responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili e coordinamento Consulta Giovani di ANCI.