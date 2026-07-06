Ruoti, serata di musica e visite guidate alla Villa Romana. I dettagli

Un appuntamento straordinario attende cittadini, turisti e appassionati di musica e archeologia: mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21.30, la Villa Romana di San Giovanni di Ruoti (PZ) ospiterà il concerto di Harmonious Brass Quintet & Percussion, quintetto d’ottoni e percussioni con voce solista, diretto artisticamente e organizzativamente da Antonio Federici.

Il repertorio spazierà tra grandi classici e brani celebri della musica internazionale, con musiche di G. Verdi, A. Márquez, E. Morricone, B. Conti, M.. Jackson e Queen, per una serata capace di unire generazioni e sensibilità diverse in un’unica emozione condivisa.

Non si tratta di un concerto come tanti altri: a rendere unica la serata è la sua cornice, la Villa Romana di San Giovanni di Ruoti, uno dei siti archeologici più importanti della presenza romana in Basilicata, tornato quest’anno al centro di una nuova, importante stagione di studi.

A cinquant’anni dall’avvio della prima campagna di scavi, il sito è infatti protagonista di un progetto scientifico di alto profilo, nato dalla collaborazione tra il Comune di Ruoti, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi di Macerata, sulla base della concessione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

Per permettere al pubblico di vivere appieno il valore del luogo, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, prima dell’inizio del concerto, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite al sito archeologico, accompagnati direttamente dagli archeologi impegnati negli scavi. Un’occasione unica per scoprire da vicino il lavoro sul campo e la storia millenaria della Villa, prima di lasciarsi trasportare dalla musica in uno scenario che unisce arte, storia e memoria.

Ruoti torna così ad essere luogo di ricerca, di cultura e di memoria, trasformando il proprio patrimonio archeologico in una risorsa viva per il territorio, capace di unire scienza, bellezza e comunità in un’unica, straordinaria serata d’estate.