Tito, giovani protagonisti del campo scuola “Aquile Lucane”

Il Sindaco di Tito, Fabio Laurino, in una nota fa sapere:

“Si è concluso ieri, presso La Casermetta, il campo scuola promosso dall’associazione di Protezione Civile “Aquile Lucane”.

Una settimana intensa che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze di Tito e Pignola.

Una settimana in cui è stata data loro l’opportunità non solo di divertirsi, ma soprattutto di conoscere i valori di protezione civile e di rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Il ringraziamento va a tutti i volontari, non solo per la loro capacità organizzativa, ma per aver saputo intercettare le tante emozioni emerse nel corso della cerimonia di consegna degli attestati.

All’anno prossimo!”.