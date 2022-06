Pericoloso incendio a Tito! Intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia locale

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza ieri, 15 Giugno 2022, è intervenuto (alle ore 17:00 circa) in contrada “rione Mancusi” a Tito scalo per un incendio della vegetazione che minacciava le abitazioni circostanti.

I pompieri sono giunti sul posto con autobotte e campagnola: in totale le unità erano due; a coordinare le operazioni anche la Polizia locale.

L’incendio, sviluppatosi per errore umano, ha messo in pericolo anche alcune cascine utilizzate per gli animali.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, fortunatamente senza arrecare danno all’abitato circostante.

Ecco le foto.

