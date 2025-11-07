Pignola più bella, ordinata e accogliente per tutti. Gli interventi effettuati

“Anche nel 2025, il lavoro quotidiano e silenzioso di chi si prende cura del nostro territorio fa davvero la differenza”.
Così il Comune di Pignola che scrive:
“Desideriamo rivolgere 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.
Grazie a questa sinergia preziosa sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione e messa in sicurezza:
- nuove staccionate;
- pulizia di tombini e caditoie;
- pulizia di marciapiedi e strade periferiche;
- messa in sicurezza delle alberature;
- pulizia del cimitero;
- pulizia di scarpate, gradinate e cunette
Piccoli e grandi interventi che insieme contribuiscono a mantenere Pignola più bella, ordinata e accogliente per tutti.
E il lavoro non si ferma qui: gli interventi proseguiranno fino al termine del periodo previsto, per garantire un’attenzione costante al decoro e alla sicurezza del nostro territorio.
Un grazie di cuore a chi, ogni giorno, con dedizione e impegno, lavora al fianco del Comune per il bene della nostra comunità!”.