Pioggia su Potenza ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, giovedì 29 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.
Invece, venerdì 30 Gennaio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge e schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.