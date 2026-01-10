Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a tornare in campo contro la terza forza del girone. L’appuntamento in programma

Dopo la pausa natalizia Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta a tornare in campo per inaugurare il girone di ritorno e il 2026.

La formazione di coach Marco Orlando, che ha chiuso la prima metà di stagione al quinto posto con 11 punti all’attivo.

E’ tempo di ricominciare e mettere a referto altri punti pesanti per chiudere la stagione regolare e pensare poi al post season.

Si torna in campo Domenica alle 18:00 nel fortino della Palestra Caizzo di Potenza contro la terza forza del girone, l’Unifortunato Accademia Benevento.

Ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando:

“Affrontiamo l’Accademia Benevento con la consapevolezza del valore di un avversario che all’andata ci regolato con un netto 3-0; è una squadra ostica e temibile ben allenata dall’amico Vittorio Ruscello, e stanno combattendo a viso aperto per la prima posizione, che tra l’altro hanno occupato per più di qualche tempo”.

Una partita che sarà sicuramente diversa rispetto all’esordio stagionale anche perché il gruppo squadra rossoblù è maturato:

“Rispetto alla partita di andata siamo cresciuti – continua coach Orlando – , abbiamo sistemato alcune cose e recuperato alcune pedine seppur dobbiamo continuare a fare i conti con l’emergenza assenze che sta segnando la nostra stagione.

Questo gruppo ha dimostrato più volte di saper stringere i denti nei momenti critici”.

Tecnico e squadra sono concentrati con un solo obiettivo, proseguire anche nel 2026 con l’andamento positivo tra le mura amiche della Caizzo:

“Il nostro obiettivo non cambia, vogliamo difendere l’imbattibilità casalinga nel nostro ‘fortino’.

Chi scenderà in campo darà il 110% per sopperire alle mancanze, è in partite come queste – conclude il tecnico potentino – , contro la terza forza del campionato, che il carattere della Pm Volley deve venire fuori.

Sarà una battaglia e siamo pronti a giocarcela con tutto quello che abbiamo“.