Potenza, abbandono rifiuti: multe salate e arresti! Questo il piano della Polizia

A seguito di una riunione operativa tenutasi nel Comando della Polizia locale, è stato predisposto un piano straordinario di controlli per la repressione dei comportamenti sbagliati, dai quali scaturiscono illeciti ambientali sul territorio comunale.

Spiega la comandante Anna Bellobuono:

“Il programma ‘tolleranza zero’, disposto su indirizzo del sindaco Mario Guarente, si avvale degli agenti dell’Unità operativa Ambiente e Decoro Urbano con l’ausilio di personale del Pronto Intervento della Polizia locale di Potenza e degli Ispettori ambientali dell’Acta, azienda titolare del servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale.

È finalizzata a reprimere i reati ambientali e favorire il rispetto delle ordinanze sindacali in tema di ‘Disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per le utenze domestiche e non domestiche’” .

Le persone colte in flagranza sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un valore minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro.

Inoltre, se l’abbandono di rifiuti è riconducibile a titolari di imprese nell’ambito dell’attività imprenditoriale, per i responsabili previste pene che comprendono l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, nel caso di rifiuti non pericolosi; la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro in caso di rifiuti pericolosi.

Il piano straordinario per i controlli contro l’abbandono dei rifiuti proseguirà nelle prossime settimane, attraverso l’impiego di auto civetta e del personale della Polizia Locale in abiti civili e soprattutto, con l’utilizzo delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza.