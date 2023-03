Potenza: addio a questo storico mercatino! Ecco cosa è successo

Eventi Lucani Aps comunica:

“il mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato artistico, del collezionismo, del baratto e dell’usato previsto a Potenza per i giorni 25 e 26 c.m. non avrà luogo in quanto la Piazza Mario Pagano è stata assegnata ad altra manifestazione.

Il Direttivo della Associazione, nel prendere atto che le proprie iniziative probabilmente vengono considerate marginali rispetto a qualsivoglia altra manifestazione, ha invitato il Presidente a ricercare altre Città della Provincia di Potenza disposte ad ospitare con regolarità, a partire dal prossimo mese di aprile, il nostro mercatino.

Avremo cura di pubblicare, nei prossimi giorni, luogo e calendario delle manifestazioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)