Potenza, al Capodanno Rai omaggio al nostro Mango! La cantautrice lucana Rosmy…

Domani, martedì 31 dicembre, la cantautrice ROSMY sarà tra gli ospiti del CAPODANNO DI RAI1 “L’ANNO CHE VERRÀ”, il programma televisivo in prima serata che da 16 anni accompagna gli italiani verso il nuovo anno, in diretta dalla suggestiva e storica Piazza Mario Pagano di Potenza.

Per l’occasione, Rosmy omaggerà la sua terra d’origine, la Basilicata, cantando un brano di Mango, artista originario di Langonegro (PZ) e scomparso a Policoro (MT) nel 2014.

L’esibizione dell’artista sarà impreziosita da un’orchestra composta da 30 musicisti, diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Dichiara Rosmy, in merito alla sua esibizione:

«Sono estremamente orgogliosa di rappresentare la mia terra e la mia città sul palco di Capodanno Rai 1 – In particolare, ricordando un artista straordinario e profondo come MANGO che ha fatto la storia della musica italiana e a cui mi sento fortemente legata».

L’ultimo album di Rosmy è “Universale” (Pubblicato e distribuito da Azzurra Music), disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://orcd.co/rosmyuniversale).

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice italiana, attrice e interprete che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la sua musica tematiche sociali importanti come: il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia, l’indifferenza della gente e la frenesia del mondo moderno.

Erede della famiglia Trichitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione “dell’arpa Viggianese”. La sua voce è stata protagonista in vari spettacoli teatrali, nei più importanti Festival Italiani con Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese del Banco del Muto Soccorso.

Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Proprio in quell’anno con “Un istante di noi”, prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi si aggiudica il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio “Miglior brano radiofonico”.

Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018.

A gennaio 2019esce il suo disco d’esordio, “Universale”, anticipato in radio dal singolo “L’amore è rincorrersi“. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

“Fammi credere all’eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nella tappe di Jesolo e Mestre al FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, esibendosi davanti ad oltre 60 mila persone insieme a nomi come Irama, Elodie, Emis Killa, Nigiotti, Albano, Riccardo Fogli.

Spicca Giovanni Storti, del noto trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, nel video di “Fammi credere all’ eterno“, premiato alle “Giornate del Cinema Maratea“, per l’idea originale dalla critica e definito “Short Music Movie“.

Rosmy ha affiancato Mitch di radio 105 come ospite e presentatrice al Festival della Musica 2019 a Monza e nelle tappe di Miss Mondo Italia 2019.

Il 5 ottobre 2019 è stata tra i protagonisti a Faenza del 25° edizione del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti).

Ha recitato nel film “Donne Lucane” diretto da Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora.