Potenza: al “Torraca La Vista” – plesso Bonaventura ospite d’onore Nicky Russo. L’iniziativa

Si è svolto ieri, presso l’I.C. “Torraca La Vista” – plesso Bonaventura, l’OPEN DAY del CIP Basilicata (Comitato Italiano Paralimpico), un’importante occasione di crescita, inclusione e condivisione per tutta la comunità scolastica.

Ringraziamenti vanno alla prof.ssa Maria Santarsiero e la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marianna Catalano, per aver invitato a condividere le esperienze pratiche con gli alunni facendogli vivere in prima persona i valori dello sport inclusivo.

L’obiettivo comune della giornata è stato quello di:

Promuovere la cultura paralimpica tra i giovani

Stimolare riflessione e confronto sui valori dello sport

Comprendere che la diversità rappresenta una risorsa e un’opportunità di crescita per tutti

Presenti all’incontro:

Prof. Vincenzo Sonnessa – Presidente Regionale FI Hockey e componente della Commissione Parahockey Italia

Gastone Paolini – Presidente Regionale F.I.P.S.A.S.

Michele Varalla – Istruttore federale

Saverio Zotta – Delegato provinciale CIP Basilicata

Francesco Cassotta – Tecnico e Delegato Regionale E.I.S.

Ospite d’onore: Nicky Russo

Atleta paralimpico e simbolo di determinazione e resilienza, Nicky ha condiviso la sua esperienza ricordando a tutti come lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e accendere speranza.

Una giornata ricca di emozioni, valori e insegnamenti che continueranno a vivere sicuramente nel percorso educativo dei ragazzi.

Ecco le foto della giornata.