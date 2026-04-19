Potenza: al “Torraca La Vista” – plesso Bonaventura ospite d’onore Nicky Russo. L’iniziativa

Si è svolto ieri, presso l’I.C. “Torraca La Vista” – plesso Bonaventura, l’OPEN DAY del CIP Basilicata (Comitato Italiano Paralimpico), un’importante occasione di crescita, inclusione e condivisione per tutta la comunità scolastica.
Ringraziamenti vanno alla prof.ssa Maria Santarsiero e la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marianna Catalano, per aver invitato a condividere le esperienze pratiche con gli alunni facendogli vivere in prima persona i valori dello sport inclusivo.
L’obiettivo comune della giornata è stato quello di:
- Promuovere la cultura paralimpica tra i giovani
- Stimolare riflessione e confronto sui valori dello sport
- Comprendere che la diversità rappresenta una risorsa e un’opportunità di crescita per tutti
Presenti all’incontro:
- Prof. Vincenzo Sonnessa – Presidente Regionale FI Hockey e componente della Commissione Parahockey Italia
- Gastone Paolini – Presidente Regionale F.I.P.S.A.S.
- Michele Varalla – Istruttore federale
- Saverio Zotta – Delegato provinciale CIP Basilicata
- Francesco Cassotta – Tecnico e Delegato Regionale E.I.S.
- Ospite d’onore: Nicky Russo
Atleta paralimpico e simbolo di determinazione e resilienza, Nicky ha condiviso la sua esperienza ricordando a tutti come lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e accendere speranza.
Una giornata ricca di emozioni, valori e insegnamenti che continueranno a vivere sicuramente nel percorso educativo dei ragazzi.
Ecco le foto della giornata.