Spiccano gli atleti lucani Mangiamele, Telesca, Tancredi e Vita ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto! Complimenti ragazzi

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione.
Racconta la FIN Basilicata:
“Su tutti spicca l’atleta lucano Flavio Mangiamele, ex atleta della Pol. Lib.Invicta Nuoto, ora in forza al Centro Nuoto Torino.
Flavio conquista la medaglia d’argento nei 50 rana, arrendendosi soltanto al campione del mondo Simone Cerasuolo.
Una prestazione di assoluto livello, che lo proietta tra gli atleti papabili per indossare la maglia azzurra dell’ Italnuoto nei prossimi eventi internazionali estivi.
Sulla sua scia si distingue anche Matteo Telesca, compagno di squadra di Flavio al Centro Nuoto Torino ed ex atleta della Pol. Lib. Invicta Nuoto, che nei 200 rana centra la sua prima finale assoluta alla giovane età di 19 anni, chiudendo al sesto posto.
Entrambi gli atleti partecipano poi ai 100 rana, dove Flavio si classifica sesto e Matteo tredicesimo.
Ci sono anche due atleti della Pol. Lib.Invicta Nuoto, allenati da Vincenzo Stuni: Nicola Tancredi e Flavia Vita.
Atleti che, pur iscritti tramite il meccanismo delle wild card, si sono ben distinti nelle rispettive specialità.
Nicola Tancredi migliora di due decimi il proprio tempo nei 100 farfalla, scalando posizioni nelle graduatorie nazionali.
Flavia Vita, con il crono di 27:55, migliora il proprio record regionale assoluto, a dimostrazione di un eccellente stato di forma.
Il nuoto lucano dimostra, in questa manifestazione, di essere in ottima salute”.
Complimenti ragazzi!
Ecco le foto degli atleti lucani.