Potenza: al via i corsi gratuiti per migliorare le competenze digitali. I dettagli

Si terrà Venerdì 6 Ottobre alle ore 17:00 la presentazione della nuova offerta formativa pomeridiana del FabLab “La fabbrica delle idee”, il laboratorio didattico e digitale collocato all’ultimo piano del Polo bibliotecario di Potenza, che in virtù di un protocollo d’intesa con l’associazione Efesto – Fabbri dell’Innovazione Digitale, promuove l’innovazione tecnologica, le competenze digitali e l’apprendimento creativo.

Al termine della presentazione in Sala conferenze, sarà possibile assistere ad alcune dimostrazioni pratiche degli strumenti educativi e delle attrezzature tecnologiche in Sala Euterpe e nello stesso FabLab, che è il primo e unico spazio permanente dedicato al coding, alla robotica educativa e alla fabbricazione digitale allestito in una biblioteca statale italiana.

Il laboratorio è un ambiente dotato di un’ampia gamma di risorse informatiche poste al servizio di un processo collaborativo e generativo basato sui concetti dell’imparare facendo, dell’educazione permanente, della conoscenza condivisa e della partecipazione attiva.

