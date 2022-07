Il Comune di Potenza comunica che:

“dal 27 luglio al 5 agosto 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’ammissione agli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023.

Le domande di iscrizione devono essere compilate, utilizzando lo S.P.I.D. personale, direttamente sulla piattaforma dedicata che sarà attiva dal 27 luglio prossimo, nella sezione asili nido del sito istituzionale del comune“.

