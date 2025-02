Potenza: “Ancora cinghiali! Davvero non se ne può più!”. Ecco lo sfogo di un cittadino

Ancora numerosi avvistamenti di cinghiali a Potenza stanno generando preoccupazione tra i cittadini.

Gli animali sono stati visti aggirarsi in diverse zone della città, comprese aree residenziali e parchi, mettendo in allarme la popolazione.

Molti residenti lamentano una situazione ormai fuori controllo, temendo per la loro sicurezza e per quella degli animali domestici.

Continuano infatti le segnalazioni di cinghiali che cercano cibo nei pressi dei cassonetti o attraversano le strade cittadine, creando anche pericoli per la viabilità.

Ancora un cittadino ha denunciato alla nostra Redazione:

“Ancora cinghiali! Davvero non se ne può più!

Di sicuro sarà l’ ennesima volta che la redazione di riceve questo sfogo di un cittadino che ieri sera, nei pressi di Malvaccaro, per poco non impattava contro un’ intera famiglia di cinghiali che tranquillamente pascolava per le strade cittadine.

Spaventato per la frenata di emergenza, ho pensato a tranquillizzare mio figlio in macchina con me.

Non si può accettare che sia orami la normalità convivere con tale specie e che davvero non si possa far nulla”.