Potenza, ancora topi in città: “È una vera e propria invasione”. La denuncia

10 Marzo 2026

Ancora topi Potenza.

Dopo la segnalazione di alcuni lettori arrivate alla nostra Redazione nei mesi scorsi, ecco che un cittadino ci espone nuovamente la problematica, immortalando la presenza di questi “ospiti” e dichiarando:

Via Mazzini, a Potenza, è soggetta a una vera e propria invasione di topi.

Le immagini parlano chiaro: il problema ha raggiunto dimensioni preoccupanti, mettendo a rischio l’igiene pubblica e la tranquillità dei residenti e dei passanti.

Intendiamo portare la questione all’attenzione delle autorità competenti, affinché venga predisposto con urgenza un piano di deratizzazione e di bonifica dell’intera area“.

Una presenza non nuova in città.

Diversi potentini lamentano di aver notato diversi topi aggirarsi in varie zone del capoluogo.

In tanti a sperare che vengano presi provvedimenti al più presto.

Avete visto anche voi questi roditori camminare liberamente su strade e marciapiedi?