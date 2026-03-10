Potenza, ancora topi in città: “È una vera e propria invasione”. La denuncia

Ancora topi a Potenza.

Dopo la segnalazione di alcuni lettori arrivate alla nostra Redazione nei mesi scorsi, ecco che un cittadino ci espone nuovamente la problematica, immortalando la presenza di questi “ospiti” e dichiarando:

“Via Mazzini, a Potenza, è soggetta a una vera e propria invasione di topi.

Le immagini parlano chiaro: il problema ha raggiunto dimensioni preoccupanti, mettendo a rischio l’igiene pubblica e la tranquillità dei residenti e dei passanti.

Intendiamo portare la questione all’attenzione delle autorità competenti, affinché venga predisposto con urgenza un piano di deratizzazione e di bonifica dell’intera area“.

Una presenza non nuova in città.

Diversi potentini lamentano di aver notato diversi topi aggirarsi in varie zone del capoluogo.

In tanti a sperare che vengano presi provvedimenti al più presto.

Avete visto anche voi questi roditori camminare liberamente su strade e marciapiedi?