Potenza, ancora un assalto ad un bancomat della provincia!

La filiale della Bper di Genzano di Lucania è stata colpita da un’esplosione questa notte.

Due deflagrazioni hanno danneggiato la facciata dello stabile in corso Vittorio Emanuele.

Il boato, come riporta rainews, è stato avvertito intorno alle 3 del mattino. Interessata anche a un’abitazione sul lato opposto della strada. Sull’asfalto sono stati trovati pezzi di vetro, lamiere e rami.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione di Genzano e del Comando della Compagnia di Venosa. Secondo le prime informazioni, avrebbero agito tre o quattro persone, che sarebbero andate via a bordo di una utilitaria di colore grigio. Tuttavia, non sarebbe stato portato via del denaro.

Due anni fa Genzano fu colpita da un episodio simile. “È evidente che, in casi simili, la preoccupazione ci sia”, è il commento della sindaca Viviana Cervellino. “Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma – conclude – il senso di incertezza notturna nei nostri piccoli centri è sempre più diffuso”.

Con quello di Genzano, sono cinque gli assalti a bancomat negli ultimi venti giorni, dopo gli episodi di Filiano, Scanzano Jonico, Lauria e Marsicovetere, lo scorso sabato.