Potenza, apertura di un ufficio postale in questa zona: “Non devono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B”

Il Coordinamento Cittadino Forza Italia Potenza, di concerto al Coordinamento Regionale Forza Italia Basilicata, e con il supporto del Gruppo Consiliare al Comune di Potenza di Forza Italia e del suo Assessore alle Politiche Sociali presso il Comune di Potenza, annuncia:

“Il 28/06/2020, dalle ore 10:00 alle 14:00, scenderà in piazza al fianco dei cittadini potentini residenti nella zona di Macchia Romana per sostenere, con una raccolta firme alla quale presenzieranno fattivamente anche i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali di Forza Italia, la necessità di aprire immediatamente una filiale di Poste Italiane”.

Il Commissario Cittadino F.I. Potenza, Matteo Restaino, ed il Vicario, Fabrizio Fiorini fanno sapere:

“Non devono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B.

La assenza di un Ufficio posatale penalizza in primo luogo gli anziani e più in generale contribuisce alla discriminazione e alla desertificazione di una zona che invece è densamente abitata ed in ulteriore espansione e che, a differenza di altre, non è composta da ‘seconde case’ disabitate, ma è una vera e propria comunità con una Chiesa, esercizi commerciali, ecc.

Eppure, mancano alcuni servizi essenziali, ad esempio non ci sono sportelli di istituti di credito.

Dunque, in forza dell’articolo 15 della Costituzione e soprattutto dei principi del cosiddetto ‘servizio universale’ comunque disciplinato dalla normativa italiana del 1999, nonostante le successive recenti modificazioni, chiediamo a gran voce, con la raccolta firme, ai soggetti deputati di attivarsi prontamente con ogni più idonea misura volta a consentire la immediata apertura di uno sportello di Poste Italiane.

Anche per questa ragione, tramite l’assessorato alle politiche sociali, abbiamo ritenuto di doverci mettere a disposizione dei cittadini di Macchia Romana unitamente al locale Comitato di Quartiere, assieme al quale – siamo certi – riusciremo ad ottenere in breve tempo il risultato auspicato”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

