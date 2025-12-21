Potenza: Artificieri e Cinofili del Comando Provinciale Carabinieri metteno in guardia i giovanissimi sull’incauto maneggio di artifici pirotecnici. L’iniziativa

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo “Busciolano”, in esecuzione del protocollo d’intesta stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Arma dei Carabinieri, finalizzato ad “accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza della sicurezza, favorendo la conoscenza ed il rispetto delle regole”, ha promosso un’importante iniziativa per mettere in guardia i giovanissimi dai pericoli che si celano dietro l’incauto maneggio di artifizi pirotecnici.

Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuto un incontro tra le terze classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Busciolano” di Potenza e gli Artificieri e Cinofili del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Ai giovani è stata illustrata la pericolosità che si cela dietro ogni singolo petardo, anche quello apparentemente più innocuo.

È stato infatti ricordato che l’incauto maneggio di artifizi pirotecnici o il loro uso inappropriato può innescare incendi, piuttosto che causare danni a cose o, ancor peggio, a persone.

È stato spiegato ai giovani quanto sia pericoloso provare ad innescare petardi inesplosi rinvenuti per terra o attivati direttamente ma che non hanno sortito effetto.

È stata mostrata loro, in maniera semplificata, la procedura utilizzata dagli operatori del settore e, quindi, in questo caso, dagli Artificieri Antisabotaggio e dal Nucleo Cinofili dell’Arma, in caso di segnalazione di pacco sospetto o di esplosivo in genere, al fine di far capire quante cautele adoperino, anche i professionisti, quando hanno a che fare con materiale esplodente, per scongiurare danni a sé o ad altri.

Diverse le domande poste agli operatori, che hanno fatto trapelare la curiosità sul tema trattato ed anche un senso di responsabilità importante, già diffuso tra i ragazzi.

La raccomandazione più sentita che proviene dai vertici dell’Arma potentina e che si rivolge a tutta la cittadinanza è quella di contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 o i presidi dell’Arma sul territorio per qualsiasi situazione sospetta o per il rinvenimento di ordigni artigianali inesplosi.

Un gesto semplice ma efficace da compiere con la certezza di poter tutelare se e altri da incidenti facilmente evitabili.