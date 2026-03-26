Potenza, attenzione: attività didattiche sospese? Le precisazioni del Sindaco

“In queste ore stanno circolando comunicazioni non ufficiali riguardanti la sospensione delle attività didattiche sul territorio comunale.
Si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Comune di Potenza per qualsiasi comunicazione in materia:
- www.comune.potenza.it;
- Profili social ufficiali – Comune di Potenza;
- Profili social ufficiali del Sindaco.
Qualsiasi ordinanza sindacale viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online e diffusa attraverso i profili social istituzionali”.
È quanto fa sapere il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.