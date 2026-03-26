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Potenza, attenzione: attività didattiche sospese? Le precisazioni del Sindaco

26 Marzo 2026

“In queste ore stanno circolando comunicazioni non ufficiali riguardanti la sospensione delle attività didattiche sul territorio comunale.

Si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Comune di Potenza per qualsiasi comunicazione in materia:

  • www.comune.potenza.it;
  • Profili social ufficiali – Comune di Potenza;
  • Profili social ufficiali del Sindaco.

Qualsiasi ordinanza sindacale viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online e diffusa attraverso i profili social istituzionali”.

È quanto fa sapere il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.