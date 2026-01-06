Potenza, attenzione: neve e crollo delle temperature in arrivo! Ecco le ultime previsioni

Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su Molise, Puglia e Basilicata è atteso durante l’Epifania e nella giornata successiva.
In tal contesto, i fenomeni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul Salento.
Nella giornata di mercoledì inoltre, le temperature risulteranno in graduale diminuzione, e non si esclude che i fenomeni possano essere nevosi anche fin verso i 600-700 m sul livello del mare, specie su Molise, Puglia settentrionale e Lucania.
Ma che tempo ci attnde su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Mercoledì 7 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.
Invece, Giovedì 8 Gennaio avremo una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 3°C, la minima di -2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.