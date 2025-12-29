Potenza, attenzione: nuova segnaletica stradale e nuovi sensi di marcia. Le modifiche alla viabilità

Nuova segnaletica stradale e nuovi sensi di marcia a Potenza.
Da domani mattina, con l’avvio dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale per l’introduzione dei nuovi sensi unici di marcia, prenderà il via una SPERIMENTAZIONE sulla viabilità nei pressi del Centro Storico.
Una misura che, come fa sapere l’assessore del Comune di Potenza Giuzio:
“pensata per migliorare la circolazione e che porterà oltre 100 nuovi parcheggi nel cuore della città.
Si parte da Corso Garibaldi: dalle ore 8.00 circa, grazie alla presenza della Polizia Locale, sarà attivato il primo senso unico sperimentale:
- arrivati in Piazza XVIII Agosto non sarà più possibile proseguire in Corso Garibaldi.
La sperimentazione proseguirà nei prossimi giorni con la realizzazione della segnaletica anche in Corso Umberto e in Via Acerenza.
Man mano che passeremo alle altre vie, vi terremo informati!
Come già specificato, si tratta di una fase di prova: monitoreremo gli effetti della nuova viabilità, raccogliendo osservazioni e valutazioni per eventuali miglioramenti.
Grazie a tutti per la collaborazione e l’attenzione”.