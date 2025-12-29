Potenza, piscina olimpionica: “Tale adempimento, a carico della Regione, è indispensabile”. Le ultime notizie

“Da segretario cittadino per la città capoluogo e consigliere regionale di Fratelli d’Italia voglio ringraziare il presidente della Giunta regionale Vito Bardi per aver dato, quest’oggi, un imprinting importante sulla futura piscina olimpionica“.

È quanto afferma in una nota Alessandro Galella – FdI che spiega:

“Il presidente Bardi ha avuto la sensibilità di cogliere talune sollecitazioni.

Adesso però è necessario la modifica e l’aggiornamento, da parte della Regione Basilicata, dell’atto di regolamentazione cosí come giustamente fatto rilevare pubblicamente in queste ore dall’ing. Giovanni Motta tra i promotori del gruppo facebook #vogliamolapiscinaolimpionica.

Tale adempimento, a carico della Regione, è indispensabile e in qualità di consigliere regionale mi impegnerò affinchè la modifica possa avvenire rapidamente.

Non ci sono più scuse: la piscina olimpionica è il frutto della lungimiranza del governo Meloni, del governo regionale e della classe dirigente lucana di Fratelli d’Italia”.