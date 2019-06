Potenza, auto continuano ad occupare la strada in questa zona: le foto

A Potenza continua il parcheggio selvaggio in una delle zone più trafficate della Città.

Parliamo ancora di Corso Garibaldi, da sempre strada di collegamento al cuore del capoluogo.

Qui, i residenti non si stancano di lamentare la presenza di un vero e proprio “parcheggio selvaggio”, per via delle auto che parcheggiano in strada (lungo i marciapiedi).

Non un caso isolato, ma una vera e propria abitudine che, giorno dopo giorno, rende difficoltoso il traffico cittadino causando code e rallentamenti.

Appena un mese fa, infatti, a segnalare la situazione alla nostra Redazione è stato un lettore ma, ad oggi (come è possibile notare dalle foto) pare che il problema non sia stato risolto.

Il lettore ha specificato:

“la situazione è invivibile e si verifica tutti i giorni.

E’ un vero parcheggio abusivo a cielo aperto.

Nei pressi dell’incrocio si possono trovare circa 10 auto parcheggiate (nella migliore delle ipotesi).

Deleterio anche dal punto di vista del decoro urbano.

Non è una situazione tollerabile, tant’è che residenti e trasporto pubblico sono in difficoltà ogni giorno.

Gli autobus, il più delle volte, restano bloccati proprio perchè hanno difficoltà a transitare, dal momento che le auto bloccano il passaggio.

Sarebbe auspicabile avere più controlli”.

Ci auguriamo che la situazione possa risolversi al più presto e che questo grido d’aiuto possa incrementare i controlli in zona.

Queste le foto segnalate.