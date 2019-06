Momenti di tensione a Potenza.

Poco fa, per cause da chiarire, un’auto ha preso fuoco in via Vaccaro.

Pare le fiamme siano state spente dal proprietario del mezzo in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (tempestivamente giunti sul posto pochi minuti fa).

Queste le foto appena scattate da Max di Stasio.