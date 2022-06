Potenza, Bardi: “stiamo lavorando per dare finalmente ai lucani un beneficio legato alle estrazioni in Basilicata”

“Ringrazio Cosimo Latronico, la Giunta e tutti i miei collaboratori per il grande lavoro svolto finalizzato alla firma dell’accordo compensazioni“.

E’ quanto annuncia il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che prosegue:

“Ci sono ancora tanti aspetti da risolvere, penso a chi non può avere accesso alla rete di metanizzazione, ma stiamo lavorando per dare finalmente ai lucani un beneficio tangibile legato alle estrazioni in Basilicata.

Le risorse naturali dei lucani devono portare un vantaggio ai lucani”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)