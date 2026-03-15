Potenza: bilancio estremamente positivo all’evento “Re-frame con docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. I dettagli

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’evento “Re-frame: Il richiamo di Orfeo – Esplorare l’ignoto digitale”, organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata.
L’iniziativa ha registrato un’affluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato significativo, considerando che l’incontro si è tenuto di Domenica, a testimonianza della forte volontà del territorio di investire il proprio tempo libero nell’aggiornamento e nel confronto sulle sfide tecnologiche contemporanee.
L’evento ha saputo catalizzare l’attenzione di un pubblico qualificato e trasversale, vedendo la partecipazione attiva di docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo proveniente dalle scuole di tutta la regione.
La platea ha risposto con entusiasmo agli stimoli offerti, trasformando la giornata in un vero e proprio laboratorio di idee e formazione.
Dichiarano i referenti del GDG Basilicata:
“Siamo profondamente orgogliosi della risposta ottenuta.
Vedere oltre 80 persone rinunciare a una Domenica di riposo per venire a informarsi e formarsi con noi è la prova che esiste una Basilicata vibrante, curiosa e desiderosa di padroneggiare gli strumenti del digitale.
Il successo di ‘Re-frame’ non risiede solo nei numeri, ma nella qualità del dialogo che si è instaurato tra i partecipanti.
Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Mutino, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Massimo Pallottino” di Potenza, per la squisita ospitalità.
Il connubio tra la cornice storica del museo e le tematiche dell’innovazione digitale ha creato un’atmosfera suggestiva, dimostrando come il passato e il futuro possano dialogare in modo armonioso e costruttivo”.
Visto il grande interesse suscitato e la richiesta di ulteriori momenti di approfondimento, il GDG Basilicata guarda già al futuro.
Pur non essendoci ancora date ufficiali per una seconda edizione, l’organizzazione conferma la volontà di dare continuità a questo percorso:
“Il successo di questa edizione ci spinge a valutare seriamente l’organizzazione di nuovi incontri.
Il nostro obiettivo è continuare a presidiare il territorio, offrendo altre occasioni di incontro e formazione per navigare con consapevolezza nell’ecosistema digitale”.