Potenza: bilancio estremamente positivo all’evento “Re-frame con docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. I dettagli

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’evento “Re-frame: Il richiamo di Orfeo – Esplorare l’ignoto digitale”, organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata.

L’iniziativa ha registrato un’affluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato significativo, considerando che l’incontro si è tenuto di Domenica, a testimonianza della forte volontà del territorio di investire il proprio tempo libero nell’aggiornamento e nel confronto sulle sfide tecnologiche contemporanee.

L’evento ha saputo catalizzare l’attenzione di un pubblico qualificato e trasversale, vedendo la partecipazione attiva di docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo proveniente dalle scuole di tutta la regione.

La platea ha risposto con entusiasmo agli stimoli offerti, trasformando la giornata in un vero e proprio laboratorio di idee e formazione.

Dichiarano i referenti del GDG Basilicata:

“Siamo profondamente orgogliosi della risposta ottenuta.

Vedere oltre 80 persone rinunciare a una Domenica di riposo per venire a informarsi e formarsi con noi è la prova che esiste una Basilicata vibrante, curiosa e desiderosa di padroneggiare gli strumenti del digitale.

Il successo di ‘Re-frame’ non risiede solo nei numeri, ma nella qualità del dialogo che si è instaurato tra i partecipanti.

Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Mutino, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Massimo Pallottino” di Potenza, per la squisita ospitalità.

Il connubio tra la cornice storica del museo e le tematiche dell’innovazione digitale ha creato un’atmosfera suggestiva, dimostrando come il passato e il futuro possano dialogare in modo armonioso e costruttivo”.

Visto il grande interesse suscitato e la richiesta di ulteriori momenti di approfondimento, il GDG Basilicata guarda già al futuro.

Pur non essendoci ancora date ufficiali per una seconda edizione, l’organizzazione conferma la volontà di dare continuità a questo percorso:

“Il successo di questa edizione ci spinge a valutare seriamente l’organizzazione di nuovi incontri.

Il nostro obiettivo è continuare a presidiare il territorio, offrendo altre occasioni di incontro e formazione per navigare con consapevolezza nell’ecosistema digitale”.