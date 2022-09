Potenza, brutto incidente in provincia: è grave una persona!

Brutto incidente sulla fondovalle dell’Agri ieri nel tardo pomeriggio.

A causa di uno scontro frontale tra due auto avvenuto all’altezza di San Brancato e Sant’Arcangelo, per cause ancora in via di accertamento, nella serata di ieri un uomo è rimasto ferito in modo grave.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti con ambulanze ed eliambulanza, per prestare i primi soccorsi.

L’uomo è stato condotto in ospedale a Potenza e ricoverato in codice rosso.

Dalle prime informazioni, pare che siano rimaste coinvolte nell’incidente altre 3 persone.

Sul luogo dell’accaduto anche Vigili del fuoco e Carabinieri.a

