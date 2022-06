Potenza, buono servizio per gli asili Nido: al via le domande! I dettagli

L’ufficio stampa Giunta Basilicata informa i cittadini:

“È da oggi possibile presentare domanda per il contribuito Buono servizio dedicato agli asili nido per le famiglie i cui minori di età compresa tra 0 e 36 mesi abbiano frequentato i servizi socio educativi per la prima infanzia in un periodo compreso tra il 01/09/2021 e il 30/06/2022, accedendo al seguente link:https://bit.ly/39GejHY.

I termini per la presentazione delle istanze vanno dalla data della pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata fino al 19/08/2022.

Riguardo il buono servizio l’assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Francesco Fanelli, ha dichiarato:

‘Il buono servizio vuole essere un contributo alle famiglie lucane che si trovano a sostenere il peso del crescente aumento del costo della vita e di una significativa riduzione delle disponibilità economiche. “