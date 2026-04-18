Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura incontrano gli alunni di queste scuole

In mattinata, la società Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura hanno incontrato studenti e docenti della scuola primaria “Nicola Stigliani” e della secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi” di rione Lucania.

Nel cuore dello storico rione del capoluogo, presso il campo di calcio di Parco Tre Fontane – da sempre punto di ritrovo per generazioni di giovani tifosi rossoblù – gli alunni hanno avuto l’opportunità di dialogare, insieme al presidente del comitato di quartiere Orazio Colangelo, con il presidente del Potenza Calcio Donato Macchia, la direttrice della Fondazione Potenza Futura Federica D’Andrea e il portiere Tommaso Cucchietti.

Tra sorrisi, autografi e foto con il trofeo, rione Lucania ha confermato ancora una volta tutto il suo entusiasmo per il Potenza Calcio, dando vita a una vera festa a tinte rossoblù.

“La gioia dei bambini ci affascina e rende ancora più speciale il traguardo raggiunto” ha dichiarato il presidente Donato Macchia, che ha aggiunto: “Le scuole rappresentano una parte essenziale del nostro programma di sviluppo: ci permettono di avvicinare i più giovani alla squadra, allo stadio e ai valori dello sport.

La loro felicità è il motore che ci spinge ogni giorno a fare sempre di più per il nostro territorio”.

Entusiasmo condiviso anche dalla direttrice della Fondazione Potenza Futura Federica D’Andrea:

“Essere presenti in questa splendida realtà cittadina è motivo di grande orgoglio. La Fondazione è da sempre attenta a tutte le fasce d’età e vedere i volti sorridenti di questi studenti ci riempie di gioia.

La Coppa Italia Regionale Trenitalia si sta rivelando un autentico momento di incontro tra generazioni, capace di rafforzare il senso di comunità e la condivisione sul territorio.

Ringraziamo i dirigenti scolastici, i docenti, gli alunni e il comitato di quartiere per la calorosa accoglienza riservataci”.