Podio a Potenza: gli alunni musicisti di Avigliano salgono sul palco del concorso Mario Pilati

Ancora una volta l’I.C. “Silvio Spaventa Filippi” di Avigliano si distingue a livello nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti al Concorso Nazionale “Mario Pilati”, svoltosi a Potenza.

Protagonisti gli alunni dell’indirizzo musicale di Avigliano centro, che hanno partecipato numerosi alla competizione, conquistando primi, secondi e terzi premi nelle diverse categorie, oltre a diversi primi premi assoluti, assegnati nella giornata del 16 aprile 2026.

Tra i risultati più significativi spiccano quelli degli studenti che hanno ottenuto il primo premio assoluto: per loro anche l’onore di esibirsi durante la serata di gala del 19 aprile 2026, ospitata presso il Liceo Musicale “W. Gropius”, momento conclusivo di grande prestigio dell’intera manifestazione.

Numerosi gli studenti che si sono messi in gioco, ottenendo risultati di rilievo nelle diverse categorie.

Per la classe prima si sono distinti, con il clarinetto, Mancusi Andrea Gaetano e Telesca Maria, entrambi premiati con il primo premio, mentre Pace Maria Carmela ha ottenuto il secondo premio. Con il pianoforte, De Lisa Antea Anna ha conquistato il terzo premio; Sileo Vincenzo il primo premio e Imbrenda Sofia si è distinta in modo particolare, aggiudicandosi il primo premio assoluto.

Per la classe seconda, con il pianoforte, Boccia Romano Camilla e Mecca Daniele hanno ottenuto il secondo premio, mentre con il clarinetto D’Andrea Aida ha conseguito il terzo premio. A distinguersi in maniera eccellente sono state inoltre la clarinettista Genovese Giada e la chitarrista Carlucci Carol, entrambe vincitrici del primo premio assoluto.

Importanti risultati anche per la classe terza: la cantante e chitarrista Bochicchio Rebecca e la clarinettista Lucia Ilaria hanno ottenuto il primo premio; la clarinettista Aurora Muzzillo il secondo premio. Spiccano, infine, le performance della pianista Imbrenda Sara e del percussionista Sileo Rocco, premiati con il primo premio assoluto.

Un plauso va all’intera comunità scolastica per aver sostenuto e promosso la partecipazione degli studenti: in particolare alla Dirigente Scolastica prof.ssa Rina Montanarella e ai docenti di strumento Coviello Vito, Coviello Aurelio V., Sagaria Rocco e Tufano Mario che con impegno e professionalità hanno guidato i ragazzi in questo significativo percorso musicale.