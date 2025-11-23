ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con la Salernitana

23 Novembre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e la Salernitana.

Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 1 a 1.

Di seguito i dettagli della partita.

Forza Potenza!

 