Potenza Calcio: rossoblù a Catania per vincere!

Sale l’adrenalina per il match che questa sera vedrà impegnata la squadra del Potenza e del Catania nella gara di ritorno per il primo turno della Fase Nazionale Playoff di Serie C.

Dopo il pareggio ottenuto al Viviani, Domenica 19 Maggio, questa sera alle ore 20:30 si giocherà nello stadio “Angelo Massimino” di Catania per raggiungere la vittoria.

Saranno circa 400 i tifosi del Potenza che potranno entrare nello stadio a partire dalle ore 18:45.

Forza Potenza, “ovunque andrai saremo insieme a te!”.