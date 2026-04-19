Potenza, chiuse due strade: trovate tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso. Ecco la situazione aggiornata

“Tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso sono state rilevate a Potenza, tra via Viviani e via Nazario Sauro, a seguito di accertamenti tecnici”.
Lo fa sapere l’Amministrazione comunale tramite rainews.
Si legge nella nota:
“Le verifiche portate avanti da Vigili del Fuoco, ASP, ARPAB, Comune e Protezione Civile hanno evidenziato la presenza di composti organici volatili riconducibili a idrocarburi, con origine attualmente oggetto di approfondimento.
A seguito di tali riscontri, sono state attivate tempestivamente tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia ambientale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente”.
Sul posto anche Forze dell’ordine e Polizia locale.
Allo stato attuale non si ravvisano situazioni di pericolo per persone o cose.
Via Nazario Sauro è stata riaperta al traffico, in quanto le condizioni rilevate non presentano criticità per la sicurezza pubblica”.