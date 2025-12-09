Potenza: circa 20 nuovi professionisti pronunceranno solennemente il Giuramento di Ippocrate. Il programma

Il prossimo sabato 13 dicembre a partire dalle ore 9.30, la Sala dei Medici Illustri in via Verrastro nel capoluogo, ospiterà la Giornata del Medico 2025; un momento dall’alto valore simbolico, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza.
Dopo i saluti e l’accoglienza a cura del presidente dell’OMCeO, il dr. Rocco Paternó e del presidente della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Potenza, il dr. Eduardo Veralli, circa 20 nuovi professionisti pronunceranno solennemente il Giuramento di Ippocrate.
Un passaggio di testimone in una congiunzione ideale con i colleghi che li hanno preceduti vedrà la Cerimonia della consegna delle Medaglie d’Oro per 50 anni di laurea.
L’intensa giornata si concluderà con l’intitolazione della Sala Consiglio al compianto dr. Franco Vinci, medico, politico e uomo dall’inestimabile valore professionale ed esempio di umanità.
Lo ricorderanno l’on. Giuseppe Molinari, il dr. Antonio Santangelo, il dr. Giuseppe Finizio e la figlia, Patrizia Vinci.
Di seguito la locandina con i dettagli.