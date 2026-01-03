Potenza, Corso Umberto sarà a senso unico: partono i lavori di sperimentazione

A cominciare da lunedì 5 gennaio, condizioni meteo permettendo, inizieranno i lavori di installazione della segnaletica orizzontale e verticale finalizzata alla sperimentazione del senso unico di marcia su corso Umberto: saranno realizzati circa 45 stalli di sosta.
Corso Umberto sarà percorribile solo in direzione via Mazzini, per chi proviene da piazza 18 Agosto.
Chi arrivando da Santa Maria ed è diretto i Via Vaccaro: dovrà percorrere il Ponte di Montereale e via della Pineta, con un allungamento del percorso di circa 400 metri.
I sensi unici sono uno strumento utilizzato nella pianificazione urbana per migliorare la sicurezza stradale e rendere il traffico più fluido, riducendo i punti di conflitto tra veicoli.
La fase di sperimentazione (120 giorni) servirà a valutare sul campo i benefici e ad apportare eventuali correttivi, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la vivibilità urbana.