Potenza dal cuore grande: caramelle e cioccolatini pronti a far felici i più piccoli in difficoltà. La bella iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Antonella Tancredi (Gruppo Misto) inerente all’attività svolta con l’associazione “Avanti gli Ultimi”:

“La solidarietà prende forma concreta grazie all’impegno della comunità.

Sono state realizzate 200 calze della Befana, frutto di una raccolta che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e sostenitori che hanno contribuito donando caramelle e cioccolatini.

Le calze, tutte diverse una dall’altra, rappresentano un gesto di attenzione e cura: alcune sono particolari e uniche, come quelle con scopette realizzate a mano, simbolo del tempo donato e della creatività messa al servizio degli altri.

Tutte le calze sono state poi riempite con amore e dedizione dalla nostra realtà.

La consegna avverrà il 5 gennaio, presso la nostra sede, ai bambini delle famiglie che seguiamo e assistiamo, che saranno accolti nella nostra realtà per vivere un momento di festa, condivisione e semplicità.

Un’iniziativa che dimostra come, attraverso piccoli gesti condivisi, sia possibile costruire occasioni di gioia e vicinanza, soprattutto per i più piccoli.

Come consigliera comunale di opposizione, sento il dovere di sottolineare quanto iniziative come questa dimostrino la forza della comunità quando le istituzioni, l’associazionismo e i cittadini scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

La solidarietà non ha colore politico: è una responsabilità collettiva che nasce dall’ascolto dei bisogni reali delle famiglie e, soprattutto, dei bambini.

Continuerò, nel mio ruolo istituzionale, a dare voce a queste realtà e a sostenere ogni azione che metta al centro la dignità delle persone“.