Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Giugliano

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Giugliano.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 0 a 0.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica.
Forza Potenza!
“Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Antonella Tancredi (Gruppo Misto) inerente all’attività svolta con l’associazione “Avanti gli Ultimi”: “La solidarietà prende forma concreta…
Bonus giovani e Bonus donne spariti dal Decreto Mille proroghe? Come fa sapere quifinanza per il provvedimento, misura fondamentale a supporto dell’assunzione a tempo indeterminato…
L’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno annuncia con entusiasmo l’edizione 2026 de La Befana dei Bambini, in programma martedì 6 gennaio presso…
“La chiusura della scala mobile Prima a Potenza, causata dal mancato finanziamento da parte della Regione Basilicata, ci impone scelte coraggiose, ma anche sofferte, per…
Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino”, la presentazione del volume “Il movimento cattolico…
L’Associazione Le Radici della Libertà di Sant’Angelo Le Fratte, venerdì 9 Gennaio 2026, ore 17:00 presso la sala cinema comunale, in occasione del 20° anniversario…
Al via anche in Basilicata ai saldi invernali 2026. I saldi stagionali, quei periodi attesi e frenetici di gennaio e luglio, rappresentano un appuntamento fisso…
Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su tra Molise, Puglia e Basilicata è atteso in…
Riparte anche nel 2026 la Carta Acquisti, una delle misure di sostegno al reddito per le fasce più fragili della popolazione. Introdotta nel 2008 e…
Nuova centenaria in Basilicata. Si tratta di nonna Antonietta di Forenza. Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale: “Questa sera abbiamo festeggiato con la famiglia i cent’anni…
L’Amministrazione Comunale di Tito vi invita all’appuntamento con l’arrivo della Befana. Martedì 6 gennaio alle ore 16:30 nello spazio sotto la Chiesa-Parrocchia Tito Scalo un…