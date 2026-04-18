Potenza, danza sportiva in scena: con la campionessa Caputo, 300 atleti e 11 associazioni lucane per la quarta edizione del Campionato regionale

Sarà la giovanissima campionessa lucana Rebecca Caputo l’ospite d’onore della giornata finale della quarta edizione del Campionato regionale di Danza Sportiva, organizzata dal Comitato Regionale Lucano del Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia) con il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata.

Appuntamento a Potenza, al Palarossellino, dalle 9.30 di domenica 19 aprile, per ammirare l’esibizione di Rebecca Caputo – campionessa del mondo della World Dance Sport Federation e già campionessa italiana assoluta per salsa e bachata shine – e vedere in gara 300 atleti, in rappresentanza di 11 Associazioni Sportive Dilettantistiche lucane, che si sfideranno in pista tra danze caraibiche, argentine, swing, latinoamericane, liscio unificato e ballo da sala, choreographic team, rappresentando la sana competizione di uno strumento educativo e sociale di un’attività motoria sana, piacevole e non traumatica, praticata con l’assistenza di esperti qualificati, diplomati e insegnanti di Educazione Fisica, che rappresentano l’asse portante del Movimento.

Il Campionato regionale si inserisce nel percorso promosso da MSP Italia, associazione senza fini di lucro riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali.

Da sempre MSP Italia sostiene i valori della solidarietà umana, dell’educazione, dell’inclusione e del servizio per gli altri, promuovendo uno sport accessibile, sicuro e a misura di ogni persona.