Sulla Potenza-Melfi la Polizia Stradale salva due bellissimi cuccioli!

Nella mattinata del 15/04/2026 la Polizia Stradale ha salvato la vita di due cuccioli smarriti sulla strada statale Potenza-Melfi.
In particolare, una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Melfi è tempestivamente intervenuta sulla strada in questione, densamente trafficata in orario mattutino, per la segnalazione giunta da numerosi automobilisti, di due cuccioli di cane (presumibilmente pastore maremmano) che vagavano spaesati sulla carreggiata tra i veicoli, costringendo i conducenti a porre in essere brusche frenate e sterzate repentine, manovre molto pericolose, per cercare di non investirli.
Gli agenti hanno rallentato il traffico e raggiunto con cautela gli animali riuscendo a metterli in salvo.
I cuccioli di circa tre mesi e privi di microchip, molto spaventati e infastiditi dal rombo dei motori, venivano affidati all’associazione A.i.s.a. Sicurezza ambientale di Rionero in Vulture.