Potenza: due incidenti, diverse auto coinvolte

Anas informa:

“Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, in direzione di Sicignano, la circolazione è stata ripristinata, a seguito di un incidente occorso questa mattina tra gli svincoli di Bucaletto e Potenza Centro.

Il sinistro – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di tre persone.

Durante l’evento sul posto è intervenuto il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine oltre a quello del 118 per la gestione della viabilità.

Inoltre, sempre in direzione di Sicignano, è da poco occorso un sinistro autonomo di un’autovettura, tra gli svincoli di Potenza Centro e Tito (km 44,500); in concomitanza con l’intervento dei Vigili del Fuoco si procederà all’interdizione temporanea della circolazione, che sarà gestita in loco”.