Potenza, temperature verso il crollo: arriva anche la neve? Ecco le ultime previsioni

Su Potenza, temperature verso il crollo: arriva anche la neve?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 7 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 1°C.
Invece, Giovedì 8 Gennaio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 3°C, la minima di -2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.