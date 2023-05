Potenza, fervono i preparativi per la “Parata dei Turchi”: queste le ultime notizie

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, martedì 16 maggio, alle ore 11:00, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la verifica delle misure di security e di safety da assicurare in occasione della “Parata dei Turchi” del 29 maggio prossimo e delle manifestazioni collegate.

Al Comitato sono stati invitati, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia:

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 dell’ASP Basilicata;

il Presidente dell’Associazione “I Portatori del Santo” che organizza l’evento.

