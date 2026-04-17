Potenza: il Prefetto riceve il nuovo Comandante della Sezione della Polizia Stradale. I dettagli dell’incontro

Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella sede del Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Primo Dirigente della Polizia di Stato Giancarlo Baiano che, da pochi giorni, è il nuovo Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Potenza.

Originario di Torino, il Dottor Giancarlo Baiano entra in servizio nel 1988, dopo aver frequentato il Corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia, al termine del quale viene assegnato alla Questura di Reggio Calabria, dove opera al Nucleo Anticrimine, erede del Nucleo Antisequestri.

Successivamente presta servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Calabria, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la direzione del Reparto di Rosarno.

Trasferito, nel 1996, alla Questura di Potenza, ricopre, tra gli altri, il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e quello di Capo di Gabinetto del Questore.

Nel 2014 esordisce nella Polizia Stradale, con incarichi presso il Centro Operativo di Lamezia Terme e, successivamente, con la direzione della Sezione di Cosenza.

Promosso Primo Dirigente, frequenta l’11° Seminario di formazione dirigenziale, prima di essere assegnato alla guida della Sezione Polizia Stradale di Potenza.

L’incontro odierno, che si è svolto in un clima di grande cordialità ed operosa collaborazione, ha rappresentato la prima occasione per tracciare un quadro aggiornato dei principali ambiti in cui si intrecciano le vocazioni istituzionali della Prefettura e della Polizia Stradale.

In tale contesto, il Prefetto Campanaro ha sottolineato la preziosa sinergia sviluppata nell’ambito del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.) e dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, nonché nella pianificazione congiunta in occasione di eventi di rilievo, flussi di traffico straordinari e situazioni emergenziali.

Particolarmente rilevante, inoltre, la collaborazione nella gestione logistica di eventi di grande richiamo, come la prossima tappa lucana del Giro d’Italia, così come l’impegno condiviso sul versante educativo, attraverso le campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura rivolte soprattutto ai più giovani e realizzate anche presso gli istituti scolastici del territorio.

È stato, infine, evidenziato il ruolo della Polizia Stradale nell’ambito dei dispositivi di sicurezza pubblica coordinati dalla Prefettura, quale componente essenziale per garantire una gestione integrata ed efficace delle diverse esigenze del territorio.

Queste le parole del Prefetto Campanaro a conclusione dell’incontro odierno:

“La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la tutela della vita dei cittadini e richiede un impegno costante, fondato su prevenzione, controllo e piena sinergia interistituzionale.

In tale prospettiva, sono certo che il neo Comandante Giancarlo Baiano, a cui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, saprà assicurare un contributo qualificato ed incisivo a servizio del territorio.

Egli giunge in Basilicata con un percorso professionale di elevato profilo e con una conoscenza già maturata del contesto locale, elementi che gli consentiranno di affrontare con competenza, determinazione e lungimiranza le sfide connesse alla sicurezza stradale, a vantaggio dell’intera comunità”.