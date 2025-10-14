ULTIME NEWS

Potenza, in provincia addio al consigliere Antonello De Santo: “Lascia un vuoto incolmabile”. Il messaggio di cordoglio

14 Ottobre 2025

“Apprendo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Antonello De Santo, giovane consigliere comunale di Chiaromonte.

La sua morte improvvisa e tragica lascia un vuoto incolmabile nella comunità e in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.”

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro, esprimendo il proprio:

“cordoglio alla famiglia, alla Sindaca Valentina Viola e a tutta l’amministrazione comunale.

Questo giovane ragazzo era un consigliere pieno di energia, entusiasmo e dedizione verso il suo territorio.

Aveva scelto di mettersi al servizio della sua comunità con spirito civico e responsabilità, incarnando i valori più autentici dell’impegno politico e umano.

In questo momento di dolore mi stringo con affetto ai suoi cari, ai suoi colleghi e a tutta la cittadinanza di Chiaromonte, condividendo un lutto che colpisce l’intera comunità lucana.”

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.